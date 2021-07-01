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Итоговые показы проекта "Фиджитал" пройдут в Тюмени

Общество, 20:47 18 июля 2021

пресс-служба МТЦ "Космос" | Фото: пресс-служба МТЦ "Космос"

Итоговые показы проекта "Фиджитал" – "Модификация частного" пройдут в Тюмени в театральном центре "Космос". В рамках проекта участники исследуют связь искусства и цифровых технологий пишет "Мегатюмень".

24 и 25 июля горожане увидят несколько перформансов. Среди них "Нейросказки" – перформанс, во время которого нейросеть напишет сказку для одного зрителя. Проект "В десны" затронет проблему доверия. В интерактивной постановке "Класс усталости" создатели зададутся вопросом о том, может ли усталость быть скрытым сопротивлением устоявшемуся порядку. Также для зрителей готовят перформансы "FAKE|FACE" и "Сизиф ТВ".

По словам куратора проекта "Фиджитал" Маши Хайбуллиной, общая тема всех перформансов – исследование человеческой повседневности.

"Все работы ориентированы на небольшое количество зрителей, поэтому можно смело говорить, что это уникальный опыт. К тому же, все показы проходят с соблюдением антиковидных мер", – рассказала она.

Вход на все события – бесплатный, но необходима регистрация. Подробнее в группе.

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# МТЦ Космос , перформанс

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