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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Малообеспеченные семьи Омутинского могут взять напрокат детские коляски, манежи и столики для кормления

Общество, 08:27 20 июля 2021

www.centromut.ru

Новые прогулочные коляски, коляски-трансформеры, кроватки, манежи и столики для кормления могут взять напрокат малообеспеченные семьи, одинокие матери, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в Омутинском. На базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в июле открылся пункт проката оборудования для детей.

Инвентарь выдается родителям на год, но при необходимости договор можно продлить. Чтобы получить необходимое, нужно предоставить справку о составе семьи, справку, подтверждающую статус малообеспеченной семьи, документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка до 3 лет. Уточнить информацию можно по телефонам: 8(34544)3-24-41, 3-35-13, 3-10-41.

Нуждающихся ждут по адресу: с. Омутинское, ул. Юбилейная, дом 3, с 8 до 16 часов.

Проект реализуется под эгидой комплекса мер Тюменской области "Развитие эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедностей семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей "Стратегия семейного успеха".

Дарья Казакова

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# малообеспеченные семьи , Омутинский район , прокат , социальная поддержка

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