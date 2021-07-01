Тюменка "приютила" в своей квартире 11 иностранцев

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

11 иностранных граждан поставила на учет в своей квартире в одном из домов по ул. Олимпийской жительница Тюмени. Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

Как сообщает региональное УМВД, факт нарушения миграционного законодательства был выявил участковый уполномоченный городского отдела полиции № 1 в ходе проверки жилого сектора.

Полицейский установил, что 34-летняя тюменка с апреля по июль 2021 года зарегистрировала в своей квартире граждан одного из государств ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.

При этом хозяйка квартиры утверждает, что сделала это на безвозмездно и никакого финансового вознаграждения за оказание услуги не получила.