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Тюменка "приютила" в своей квартире 11 иностранцев

Происшествия, 15:50 19 июля 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

11 иностранных граждан поставила на учет в своей квартире в одном из домов по ул. Олимпийской жительница Тюмени. Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

Как сообщает региональное УМВД, факт нарушения миграционного законодательства был выявил участковый уполномоченный городского отдела полиции № 1 в ходе проверки жилого сектора.

Полицейский установил, что 34-летняя тюменка с апреля по июль 2021 года зарегистрировала в своей квартире граждан одного из государств ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.

При этом хозяйка квартиры утверждает, что сделала это на безвозмездно и никакого финансового вознаграждения за оказание услуги не получила.

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# уголовное дело , фиктивная регистрация

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