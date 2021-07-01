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В Тюмени спецтехника откачивает воды в Восточном микрорайоне

Общество, 19:18 19 июля 2021

Тюмень-наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте

Большие лужи образовались во дворах и межквартальных проездах в Восточном мкр Тюмени после дождя 19 июля. Спецтехника продолжает откачивать воду.

По информации пресс-службы администрации города, больше всего от осадков пострадал перекрёсток улиц Артамонова и Гольцова, Широтной и Моторостроителей, и по ул. Широтной в районе домов №№ 110 и 108. Но здесь после прекращения ливня в течение 30–50 минут вода ушла в ливневую канализацию.

Вопрос подтопления дворовых территорий - зона ответственности управляющих компаний. Сообщения о подобных проблемах можно направить на портал "Тюмень – наш дом" в категорию "Неубранная дворовая территория" или сообщить своему квартальному, телефон которого указан на портале.

О проблеме подтопления территорий можно звонить и в департамент дорожной инфраструктуры и транспорта по телефону 68-05-00.

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# дождь , подтопления

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