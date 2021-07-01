В Сорокинском районе мужчина до смерти забил собутыльника
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Подозреваемого в убийстве задержали сотрудники правоохранительных органов в Сорокинском районе, сообщает региональное управление Следственного комитета России.
По версии следствия, 20 июля в с. Большое Сорокино двое мужчин распивали спиртное. Между собутыльниками произошел конфликт. 35-летний обвиняемый избил потерпевшего, от травм мужчина скончался на месте.
В настоящее время злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Расследование продолжается.