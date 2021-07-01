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В Сорокинском районе мужчина до смерти забил собутыльника

Происшествия, 12:16 21 июля 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Подозреваемого в убийстве задержали сотрудники правоохранительных органов в Сорокинском районе, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 20 июля в с. Большое Сорокино двое мужчин распивали спиртное. Между собутыльниками произошел конфликт. 35-летний обвиняемый избил потерпевшего, от травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Расследование продолжается.

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# Сорокинский район , убийство , уголовное дело

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