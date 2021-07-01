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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителей Тюменской области предупреждают о сильном ветре и грозе

Общество, 17:40 21 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Тюменской области местами 22 июля, сообщает Тюменский гидрометцентр.

Температура ночью 14-19, днем 24-29, местами до 34 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду.

МЧС по региону предупреждает тюменцев о возможных авариях и инцидентах на системах электроснабжения на территории области, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций.

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