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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Ишиме закрыли батутный центр из-за эпиднарушений

Общество, 17:16 21 июля 2021

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Деятельность батутного центра "Flip&Jump Park" временно приостановлена в Ишиме, сообщает администрация города.

В развлекательном центре не обеспечивались санитарно-эпидемиологические нормы. В клубе отсутствовали сведения о контроле за температурой тела работников, ежедневной влажной уборки помещений и обработки спортивного оборудования с использованием дезинфицирующих средств. Деятельность батутного парка приостановлена на пять суток.

Рейды по соблюдению режима повышенной готовности в торговых объектах Ишима проводят сотрудники управления Роспотребнадзора, полиции и администрации города. Специалисты надзорных органов выполняют контроль за обработкой поверхностей, проветриванием помещений, использованием средств индивидуальной защиты. Нарушители привлекаются к ответственности.

С 1 мая составлено 166 протоколов в отношении граждан за нарушение масочного режима в общественных местах.

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# батут , Ишим

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