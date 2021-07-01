В Ишиме закрыли батутный центр из-за эпиднарушений

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Деятельность батутного центра "Flip&Jump Park" временно приостановлена в Ишиме, сообщает администрация города.

В развлекательном центре не обеспечивались санитарно-эпидемиологические нормы. В клубе отсутствовали сведения о контроле за температурой тела работников, ежедневной влажной уборки помещений и обработки спортивного оборудования с использованием дезинфицирующих средств. Деятельность батутного парка приостановлена на пять суток.

Рейды по соблюдению режима повышенной готовности в торговых объектах Ишима проводят сотрудники управления Роспотребнадзора, полиции и администрации города. Специалисты надзорных органов выполняют контроль за обработкой поверхностей, проветриванием помещений, использованием средств индивидуальной защиты. Нарушители привлекаются к ответственности.

С 1 мая составлено 166 протоколов в отношении граждан за нарушение масочного режима в общественных местах.