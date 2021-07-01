В Тюмени в ДТП пострадал девятилетний мальчик

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области ВКонтакте | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области ВКонтакте

Девятилетний пассажир "Жигулей" получил травму в ДТП 21 июля. Автомобиль въехал в металлический забор на ул. Камчатской, 146. За рулем был отец мальчика без прав, он не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

40-летний мужчина не справился с управлением. Автомобиль он купил недавно, водительского удостоверение на управление транспортом не имеет.

Водитель привлечен к административной ответственности. Обстоятельства ДТП выясняются.