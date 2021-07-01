В Тобольске устраняют повреждения трубопроводов
| Фото: администрация Тобольска
Около 80 повреждений трубопроводов выявлено в Тобольске, сообщает городская администрация.
По итогам опрессовок ликвидировано 39 повреждений. Остальные будут устранены до 31 августа.
Работники компании "СУЭНКО" выполняют плановые работы на тепловых сетях и станциях. В этом году вложения в обновления составят более 619 млн рублей. Это средства из городского бюджета и компании "СУЭНКО".
Также за летний сезон отремонтируют 4,6 км сетей теплоснабжения, 2,2 сетей водоснабжения и 1,375 км сетей водоотведения.