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В Тобольске устраняют повреждения трубопроводов

Общество, 13:30 22 июля 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Около 80 повреждений трубопроводов выявлено в Тобольске, сообщает городская администрация.

По итогам опрессовок ликвидировано 39 повреждений. Остальные будут устранены до 31 августа.

Работники компании "СУЭНКО" выполняют плановые работы на тепловых сетях и станциях. В этом году вложения в обновления составят более 619 млн рублей. Это средства из городского бюджета и компании "СУЭНКО".

Также за летний сезон отремонтируют 4,6 км сетей теплоснабжения, 2,2 сетей водоснабжения и 1,375 км сетей водоотведения.

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# подготовка к зиме , Тобольск

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