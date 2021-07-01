"Тюменской области -77": в Голышманово созданы условия для счастливой жизни семей с детьми

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

196 детей родилось в Голышмановском городском округе в 2020 году. В 47 семьях появился первый ребёнок, а в трех многодетных семьях родился седьмой ребёнок. А в деревне Земляная в этот не самый простой год появился на свет ребенок-богатырь весом более 5 килограммов. Стабильная экономическая ситуация, позволяет жителям планировать не только свой завтрашний день, но быть уверенными в будущем своих детей.

Все ребятишки от 3 до 7 лет ходят в детские сады. А в возрастной категории от года до трех лет этот показатель превышает 90%.

Все детские сады предоставляют дошкольное образование по основной общеобразовательной программе, разработанной на основе федеральных государственных образовательных стандартов. Реализуют адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья и дополнительные образовательные программы.

Воспитанники и педагоги дошкольных учреждений - активные участники конкурсного движения окружного, регионального и Всероссийского уровней.

В школах городского округа по самым современным программам обучается более трех тысяч детей.

В первой школе поселка Голышманово внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, которая обеспечивает равные возможности доступа к цифровым образовательным технологиям и ресурсам каждому ребенку, независимо от места жительства.

Во второй школе реализуется региональный проект "НаукоЛаб", внедряются новые форматы занятий естественнонаучного цикла и проектной деятельности на основе установленных лабораторных комплексов. НаукоЛаб используют педагоги для проведения практических, лабораторных работ по химии, физике, биологии с 5 по 11 классы.

В школе № 4 открыты учебные классы по направлению "Робототехника" - "РобоЛаб". В них обучаются ребята 5–11 классов всего городского округа.

В рамках реализации национального проекта "Образование" федерального и регионального проектов "Успешная школа" во второй школе функционирует федеральный Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

В городском округе действует система отбора и сопровождения талантливых и одарённых детей через форумы, конференции, олимпиады и конкурсы всех уровней, командные турниры. 46 голышмановцев входят в региональную базу талантливых детей и молодежи.

Борис Олейник