"Тюменской области - 77": креативные индустрии – драйверы роста Тобольска

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Каждую субботу Базарную площадь Тобольска заполняют народные умельцы. Горожане и гости исторической столицы Сибири могут увидеть выставку декоративно-прикладного творчества: вязание, бисероплетение, вышивка.

Развитие креативных индустрий, по словам главы города Максима Афанасьева, наряду с нефтехимией и туризмом - в числе приоритетных направлений.

"Креативные индустрии – новая точка роста для нашего города, - отметил он. - Базарная площадь, улица Мира станут местом развития креативного кластера в Тобольске, сюда стянется ремесленничество, искусство и культура, дизайн, образование, развлечения, медиа и коммуникации, цифровые технологии".

Базарная площадь в Тобольске после реставрации станет местом притяжения для современных ремесленников. Это одно из бизнес-предложений, которые обсуждают в рамках креативных индустрий. В городе идет поиск любых направлений творчества, способных вырасти в полноценный бизнес. Здесь, по оценке специалистов, уже формируется креативный ремесленный кластер, в который включены три объекта - это Гостиный двор, здание бывшего девичьего приходского училища и богадельня. Это та стартовая площадка, которая задаст тренд на развитие креативного бизнеса в Тобольске. В отреставрированной богадельне планируется создать продюсерский центр, который будет работать над созданием новых уникальных продуктов.

Креативные направления для развития бизнеса и создания уникального бренда стали главной темой обсуждения на площадке Дня предпринимателя 2021 в Тобольске, организованной администрацией города Тобольска по инициативе Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Борис Олейник