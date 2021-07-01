О каждом районе и городе региона - в новом спецпроекте "Тюменской области - 77"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменской области исполняется 77 лет. Дата не юбилейная, но вполне примечательная. В любом возрасте в день рождения хочется оглянуться назад и заглянуть в будущее. О сегодняшнем дне каждого муниципального района, всех городских округов - в специальном проекте "Тюменской области - 77".

Тюменская область, образованная 14 августа 1944 года, на исходе большой войны, за 77 лет прошла сложный путь становления. Сегодня экономический потенциал региона подтверждается абсолютной величиной вклада в формирование валового внутреннего продукта Российской Федерации. По объему валового регионального продукта в расчете на душу населения Тюменская область (с учетом входящих в нее автономных округов) занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации.

Благоприятное экономико-географическое положение региона определяется близостью к экономически развитым районам европейской части страны, прежде всего к Уралу, обеспеченностью разнообразными природными ресурсами. Эти факторы наряду с политической стабильностью составляют инвестиционную привлекательность области, являются условиями экономического развития региона.

На начало 2021 года в состав Тюменской области входят два равноправных субъекта Российской Федерации: Ханты-Мансийский-Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа, 6 городских округов и 20 муниципальных районов.

Борис Олейник