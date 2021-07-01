"Тюменской области - 77": новые инвестиционные проекты реализуются в Тобольском районе

| Фото: пресс-служба Тобольского района | Фото: пресс-служба Тобольского района

Четыре бенгальских тигра и два африканских льва поселились на базе отдыха "Винокурово" в Тобольском районе. Здесь им созданы условия, приближенные к естественной среде обитания. В просторных вольерах площадью 300 квадратных метров с одной стороны обустроились тигры, с другой – львы. "ТигрЛенд", сообщает пресс-служба района, это новый инвестиционный проект, который реализован при поддержке проектного офиса.

Открытие "ТигрЛенда" владелец животных Юрий Ковалев назвал своего рода вкладом в сохранение и преумножение популяции бенгальских тигров. В России их насчитывается всего 465 особей.

Каждый инвестор, по словам главы Тобольского района Леонида Митрюшкина, это штучный "продукт", который требует к себе особого отношения.

"Наша команда настраивается на индивидуальную работу с каждым инвестором, - подчеркнул он. - Мы создали проектно-инвестиционный офис. Это не один-два человека, а целая команда единомышленников, состоящая практически из всех специалистов администрации, каждый из которых поможет оказать профессиональную помощь в реализации того или иного проекта. Поэтому главная задача офиса – найти, пригласить инвестора к нам, взять его за руку и довести его бизнес-идею до воплощения".

Специалисты администрации провели инвентаризацию проектов, реализуемых в районе. Выяснили причины "заморозки" некоторых из них и рассмотрели возможность того, чтобы их реанимировать. Большую работу провели по потеплению инвестиционного климата в районе.

"В 2020 году реализовали три инвестпроекта, которые позволили создать 12 рабочих мест для жителей сельских территорий, - пояснил Леонид Митрюшкин. - В текущем году - два проекта с шестью рабочими местами, один из них довольно креативный – тиграленд. В данный момент в реестре состоит 23 инвестиционных проекта с созданием 471 рабочего места и более девяти миллиардов инвестиций".

Кроме того, в районе проведена инвентаризация свободных земель и сформирован реестр. В нём более 20 земельных участков, которые можно предложить инвесторам для развития бизнеса.

"Тобольский район имеет значительный потенциал для развития и роста, - уверен глава района. - Инвестиционная деятельность является важнейшей составляющей экономики и влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни жителей района в целом".

Серьёзным кластером в экономике района может стать, по мнению Леонида Митрюшкина, его преимущественная приближённость к Тобольску с крупной промышленной площадкой.

"На тех землях, которые к ней примыкают, не исключена возможность создания муниципальных индустриальных парков, - считает он. - Здесь могли бы развиваться предприятия по изготовлению товаров из сырья, которое производится на тобольской промплощадке. Мы ждём предложения от инвесторов, с которыми намерены серьёзно работать в этом направлении".

| Фото: пресс-служба Тобольского района | Фото: пресс-служба Тобольского района

Борис Олейник