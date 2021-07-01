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Три тысячи абитуриентов подали документы в Тюменский медуниверситет

Общество, 17:05 23 июля 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Более 3 тыс. заявлений от абитуриентов приняли в Тюменском ГМУ на направления специалитета и бакалавриата. По количеству принятых документов традиционно лидирует лечебный факультет - их 635, сообщает вуз.

Популярны также педиатрический, стоматологический, фармацевтический и факультет высшего сестринского образования (бакалавриат).

Количество бюджетных мест увеличилось на 20%. Всего на первый курс планируется принять 886 человек, 562 из них смогут учиться за счет федеральных средств.

Шансы на поступление увеличивают дополнительные баллы за индивидуальные достижения.

Прием документов продлится до 26 августа 2021 года. Их можно подать в электронной форме через информационную систему университета, операторов почтовой связи общего пользования или суперсервис "Поступление в вуз онлайн".

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# абитуриенты , Тюменский ГМУ

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