  • 23 июля 202123.07.2021пятница
  • USD73,6945
    EUR86,9227
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске школы и детсады отремонтируют до середины августа

Экономика, 14:14 23 июля 2021

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Несколько школ и детсадов ремонтируют в Тобольске за счет городского и областного бюджетов. Работы должны быть завершены до середины августа.

О ходе ремонта некоторых объектов образования глава города Максим Афанасьев написал в своих соцсетях.

"Сегодня посмотрел, как идут работы по ремонту фасада 13 школы и бассейна в детском саду №49. Помимо этого, проводим капитальный ремонт спортивного зала в школе №14. В школе №2 в микрорайоне Иртышский ремонтируем крышу. Идут и локальные ремонты: уже сделаны гардеробы в школах №7 и №17, пищеблок в детском саду №51, в работе пол в гимназии имени Лицмана", - рассказал Афанасьев.

Бригады трудятся в помещениях Центра содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей и ведут ремонт наружного освещения в четырех детских садах. В школе №5 к новому учебному году обновили покрытие спортплощадки.

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

"Во всех образовательных организациях к середине августа будет проведен косметический ремонт, мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. Плановая и системная работа в этом направлении позволяет создавать достойные условия для детей и педагогов", - уверен глава Тобольска.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Максим Афанасьев , ремонт школ , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:34 23.07.2021"Тюменской области - 77": новые инвестиционные проекты реализуются в Тобольском районе
15:20 23.07.2021В Тюменской области начали убирать урожай
14:25 23.07.2021В Тюмени построят три новые дорожные развязки
14:14 23.07.2021В Тобольске школы и детсады отремонтируют до середины августа