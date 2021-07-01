В Тобольске школы и детсады отремонтируют до середины августа

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Несколько школ и детсадов ремонтируют в Тобольске за счет городского и областного бюджетов. Работы должны быть завершены до середины августа.

О ходе ремонта некоторых объектов образования глава города Максим Афанасьев написал в своих соцсетях.

"Сегодня посмотрел, как идут работы по ремонту фасада 13 школы и бассейна в детском саду №49. Помимо этого, проводим капитальный ремонт спортивного зала в школе №14. В школе №2 в микрорайоне Иртышский ремонтируем крышу. Идут и локальные ремонты: уже сделаны гардеробы в школах №7 и №17, пищеблок в детском саду №51, в работе пол в гимназии имени Лицмана", - рассказал Афанасьев.

Бригады трудятся в помещениях Центра содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей и ведут ремонт наружного освещения в четырех детских садах. В школе №5 к новому учебному году обновили покрытие спортплощадки.

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

"Во всех образовательных организациях к середине августа будет проведен косметический ремонт, мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. Плановая и системная работа в этом направлении позволяет создавать достойные условия для детей и педагогов", - уверен глава Тобольска.

Анжела Лебедева