Библиотека подготовила квиз к юбилею Александра Афанасьева

| Фото: www.culture.ru | Фото: www.culture.ru

Литературный квиз "Слава русской сказке!" к 195-летию со дня рождения русского историка, литературоведа Александра Афанасьева можно пройти на странице Тюменской областной научной библиотеки им. Дмитрия Менделеева в Instagram, сообщает учреждение.

Александр Афанасьев – собиратель русского фольклора, исследователь духовной культуры славянских народов, историк и литературовед. Главный его труд – трехтомное собрание сказок, первоначально напечатанное в восьми выпусках. В издании 1873 года тексты впервые были расположены в определенном порядке – сказки о животных, волшебные, бытовые сказки. Ученые приняли такую классификацию, и она применяется до настоящего времени.

Задания квиза связаны с фактами из жизни и творчества фольклориста. Например, участникам предлагают назвать годы жизни литературоведа и факультет Московского университета, который окончил Александр Афанасьев.

Для участников 12+