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Ишимская библиотека откроется в августе после ремонта

Общество, 09:28 26 июля 2021

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Ремонт в ишимской библиотеке им. А.И. Васильева планируется завершить до конца июля. В августе начнется выдача книг, сообщает администрация Ишима.

В помещении заменены окна, покрытия полов, смонтированы система освещения и подвесные потолки, выполнена внутренняя отделка стен и охранно-пожарная сигнализация.

"Рядом с библиотекой, в границах улиц Деповской и Красноярской, в текущем году проведут благоустройство, появится парковка, цветники, остановочный комплекс. Эта инфраструктура и обновленная библиотека сделают микрорайон более уютным и современным", - сказал глава Ишима Фёдор Шишкин.

Он отметил, что библиотека им. А.И. Васильева принимает участие в федеральном национальном проекте "Культура" по созданию модельных муниципальных библиотек. В случае ее победы в конкурсе осенью 2021 в учреждении приобретут современное интерактивное оборудование и мебель, новый книжный фонд, внедрят современные формы работы с читателями. Планируется обустроить цифровую музейную экспозицию Анатолия Васильева, чье имя носит библиотека, на которой будут представлены личные вещи, работы, награды писателя.

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# библиотека , ремонт

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