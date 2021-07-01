В Тюменской области уменьшился уровень регистрируемой безработицы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень регистрируемой безработицы уменьшился с 1,34 % до 1,12 % в Тюменской области.

По данным на 1 июля, на учете состояло 14 тыс. 575 соискателей, а месяцем ранее – 16 тыс. 113.

В первом полугодии в службу занятости обратились 38 тыс. 967 человек. 20 тыс. 577 человек были трудоустроены. Уровень трудоустройства составил 52,8 %.

В областном банке вакансий службы занятости на начало июля было 32 тыс. 244 варианта для соискателей. По традиции лидирует строительство, где требуется 5 тыс. 873 работника. Повышается спрос в секторе "Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение", где открыта 5 тыс. 71 вакансия.

В образовании есть 3 тыс. 901 вакантное место, пишет "Вслух.ру". Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов ждут 3 тыс. 133 сотрудников. Обрабатывающие производства приглашают 2 тыс. 489 работников, а сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 2 тыс. 287 специалистов. В здравоохранении и социальных услугах открыты 1 тыс. 910 вакансий.