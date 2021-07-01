В тюменский "Рубин" вернулся Александр Осипов

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Воспитанник тюменского хоккея Александр Осипов вернулся в родной город. 32-летний защитник продолжит карьеру в тюменском "Рубине", сообщает пресс-служба клуба.

Прошлый сезон Осипов провел в нижнекамском "Нефтехимике", набрав в 55 матчах 11 очков. За время карьеры в Континентальной лиге Александр выступал за "Амур" из Хабаровска, подмосковный "Атлант", СКА из Санкт-Петербурга, "Ак Барс" из Казани, московские "Динамо" и "Спартак", а также "Авангард" из Омска. В активе Осипова - 546 матчей в КХЛ, в которых он набрал 150 очков (64+86).