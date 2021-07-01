Тюменские педагоги вносят предложения по развитию системы образования в регионе

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Оказывать поддержку педагогам, чьи ученики добились успехов в учебе, а также активно участвуют в мероприятиях различного уровня, предлагают в Тюменской области. Предложения в народную программу от учителей, воспитателей, специалистов сферы образования прозвучали на заседании круглого стола по вопросам развития науки и образования, который состоялся в Тюменской областной думе.

По словам директора детского сада №50 Тюмени Екатерины Вешкурцевой, сегодня в регионе, как и в России в целом, создана система поощрения педагогов. За особые успехи учеников, учителям выплачивают премии. Однако, по ее мнению, размер таких выплат можно было бы увеличить.

Методист тюменского детского сада Надежда Куликова считает, что поощрять необходимо не только тех, чьи ученики стали победителями олимпиад или конкурсов, но и всех, кто занимается подготовкой участников соревнований высокого уровня. По ее словам, зачастую учитель вкладывает в ребенка свои знания, силы, время, но в силу каких-то психологических факторов, ученик не достигает высоких результатов.

"Сейчас во времена рыночной экономики невозможно быть альтруистом и делать что-то просто так. Но если государство будет заботиться о педагогах, поддерживать их, то, думаю, у них будет больше желания отдавать детям свои силы, знания и опыт, создавать что-то интересное, придумывать новые проекты и программы", - сказала она.

Надежда Куликова также отметила, что важно уделить особое внимание вопросам переподготовки, повышения квалификации, обмена опытом между педагогами. Это могут быть как образовательные программы для учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, методистов, так и обучающие командировки, форумы и фестивали.

Депутат Тюменской облдумы Николай Токарчук отметил, что общественное обсуждение проблем образования позволяет добиться решения многих актуальных вопросов. Он призвал экспертов педагогического сообщества вносить в программу свои предложения, которые улучшили бы качество образования, условия обучения и работы для всех сторон образовательных процессов.

Отметим, предложения по развитию системы образования могут внести все желающие на сайте np.er.ru. Здесь можно проголосовать за уже сформированные предложения и направить свои собственные через специальную форму.

Так, тюменцы могут поделиться мнением о том, чего не хватает современным школам и детским садам, как улучшить материальное положение и условия труда педагогов, как повысить качество дошкольного и школьного образования, какие меры позволят обеспечить развитие отечественной науки.

Любовь Голышева