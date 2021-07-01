Тюменские технологии водоочистки представят в Египте

| Фото: tecrus.ru (архив) | Фото: tecrus.ru (архив)

Свои разработки по водоочистке представят тюменцы во время международной бизнес-миссии в Каире (Египет), которая пройдет со 2 по 5 августа 2021 года. Об эффективности такого контакта для продвижения тюменских товаров журналисту "Тюменской линии" рассказали в Центре поддержки экспорта Инвестиционного агентства Тюменской области.

Так, в июле визит в Тюмень нанесли представители семи нефтегазовых предприятий и торговых сетей из Узбекистана. Тюменскую сторону представили 20 предприятий, из них шесть заинтересовали зарубежных коллег и ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Они заняты в производстве нефтепромыслового оборудования (арматура, краны, винтили), пакерно-якорного оборудования для скважин, продуктов питания из дикоросов и изготовления мебели (двери металлические, из ПВХ, мягкая мебель).

По данным Центра поддержки экспорта, в основе экспорта Тюменской области лежат товары легкой, пищевой, лесной, горнодобывающей промышленности, машиностроения, АПК и строительства, а также IT-услуги. Кроме того, предприятия региона производят и поставляют в зарубежье огнетушители, крафтовое пиво, катамараны, органическую натуральную косметику. Большинство таких "нетипичных" для региона товаров размещено на торговых площадках.

"В результате услуги Центра поддержки экспорта по поиску партнеров, нашли покупателей за рубежом для компании, которая уже отправила пробную партию оборудования для обработки меда в Казахстан, ", - сообщили в организации.

В 2020 году из-за эпидобстановки международные бизнес-миссии и выставки пришлось отменить. Переговоры и встречи проходили в онлайн-формате. Результат - 32 контрактов против 29, которые годом ранее заключили средние и малые предприятия региона. При этом на объем поставок зарубежным покупателям пандемия не повлияла, лишь затянула отправку клиентам образцов товаров для детального ознакомления.

Татьяна Ковалева