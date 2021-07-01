Тюмень Водоканал: вода, поступающая в город, не имеет постороннего запаха и вкуса

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Запах воды на Метелевских водоочистных сооружениях "Росводоканал Тюмень" удалось нормализовать. Вода, поступающая в город, не имеет постороннего запаха и вкуса, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

Тем не менее работы по усиленной промывке фильтров не прекращаются. Для предупреждения вторичного загрязнения ведется промывка отстойников.

"На Метелевских сооружениях с запахом ила мы справились. В город идет качественная питьевая вода, хотя в исходной речной воде еще присутствуют водоросли. Сейчас проводим интенсивную промывку распределительной сети, чтобы как можно быстрее обновить всю воду в системе водоснабжения", - рассказал генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов.

Чтобы быть готовыми к новым "сюрпризам" Туры "Росводоканал Тюмень приобретает еще 30 тонн активированного угля. Одновременно начинаются работы по реконструкции Метелевского водозабора. В первую очередь будут модернизированы смесители и отстойники, что позволит более эффективно использовать реагенты и больше загрязнений удерживать на стадии отстаивания. Также сейчас специалисты изучают наилучшие технологии по очистке воды от посторонних запахов.