Психологи детского телефона доверия помогают подросткам преодолеть трудности

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Тюменские дети и подростки звонят на детский телефон доверия чтобы выговориться, получить поддержку или совет. Специалисты отмечают, что просьба о помощи — это не слабость, а признак заботы о себе.

"Если ребенок не представляет, как справиться с ситуацией, то благодаря вопросам психолога он сможет разобраться в причинах своего состояния. В свою очередь это поможет решить проблему. Во время разговора со специалистом ребята могут освободиться от груза своих переживаний. А возможность выговориться — уже полдела: пока человек не поделился наболевшим, он не способен объективно оценить ситуацию и найти из нее выход", - рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" оператор детского телефона доверия в Тюменской области.

Он отметил, что своевременный совет и поддержка помогают быстрее во всем разобраться, качественно изменить ситуацию, или вовсе изменить отношение к ней. Ребята получают инструменты и подсказки для решения проблемы в виде конкретных техник, приемов и действий.

"Разговор с психологом может помочь и друзьям. Если подросток не знает, как их поддержать, переживает за их душевное равновесие, то рассказ о личном опыте обращения в службу детского телефона доверия поможет друзьям решиться принять своевременную помощь", - отмечает специалист.

Отметим, с начала 2021 года в Тюменской области операторы детского телефона доверия приняли боле 1,3 тыс. звонков. Более 620 из них - от детей и подростков, более 140 – от родителей и опекунов, остальные - от других категорий граждан.

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает ежедневно и круглосуточно. Специалисты оказывают помощь бесплатно и анонимно. Это особенно важно, если ребенок срочно нуждается в поддержке. Также функционирует сайт детского телефона доверия.

Любовь Голышева