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Тюменские триатлеты завоевали награды Кубка России

Спорт, 16:49 27 июля 2021

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Золото и бронзу этапа Кубка России по триатлону в Перми завоевали тюменские спортсмены, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

В ходе соревнований участники преодолели плавательный, велосипедный и беговой этапы. Тюменская спортсменка Ульяна Поляруш стала первой среди девушек 13-14 лет. В спринте она показала время - 32 минуты 7 сек.

Достойно выступили и юноши в аналогичной возрастной категории – Алексей Трофименко финишировал третьим с результатом 30 минут 35 секунд. Мирон Батырев стал пятым. Спортсмены преодолели плавательный этап 300 м, восьмикилометровую велогонку и бег на 5 км. Конкуренцию им составили триатлеты из Москвы, Ярославской, Новосибирской области и Чувашской Республики. Всего за призы в разных категориях боролись более 200 спортсменов.

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