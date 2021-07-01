Водитель Daewoo Nexia погиб на Ирбитском тракте в Тюмени после столкновения с большегрузом

ГИБДД Тюменской области ГИБДД Тюменской области

42-летний водитель Daewoo Nexia погиб после столкновения с трубовозом MAN на Ирбитском тракте, в районе аэропорта Рощино 27 июля. Пассажир автомобиля доставлен в больницу с тяжелыми повреждениями, сообщает региональная ГАИ.

По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, избегая столкновения, трубовоз съехал на обочину, но столкновения не удалось избежать. По свидетельству водителя трубовоза перед столкновением леговушка виляла на дороге. Предстоит выяснить, не уснул ли водитель за рулем.

36-летний водитель большегруза получил травмы. Обстоятельства трагедии выясняются.