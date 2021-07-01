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Водитель из Омской области погиб на дороге Ишим - Сладково

Происшествия, 14:52 27 июля 2021

ГИБДД Тюменской области

71-летний водитель Chevrolet Niva, житель Называевска Омской области, скончался на месте ДТП, после столкновения с Suzuki Vitara. Пассажирка Niva, 1944 г.р. доставлена в больницу с тяжелыми травмами, сообщает региональная ГИБДД.

"Трагедия произошла в девятом часу утра 27 июля на 67-м километре автодороги Ишим - Сладково в Сладковском районе. Здесь столкнулись Chevrolet Niva и Suzuki Vitara, которую от удара отбросило в кювет с водой. 61-летний водитель и пассажирка этого авто, брат и сестра, жители деревни Маслянская Сладковского района, госпитализированы в лечебное учреждение с различными травмами", - рассказали автоинспекторы.

Не исключено, что водитель Chevrolet Niva уснул за рулем. Обстоятельства аварии выясняются.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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