Школьник из Исетского за помощь в тушении пожара получил электросамокат

| Фото: администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

Электросамокат вручили девятилетнему Артему Сохраннову в администрации Исетского района. Школьник из с. Исетское помог потушить пожар в жилом частном секторе, сообщает муниципалитет.

Происшествие случилось в июне. Вблизи жилых строений загорелся тополиный пух. Пожар пытались потушить несколько человек, которые звали очевидцев на помощь. Школьник бросился на подмогу. Ему дали лопату, он начал закидывать пламя песком.

"В тот день я отпросился у родителей на велопрогулку в старую часть села. Когда свернул на улицу Тюменскую, увидел клубы дыма. Взобрался на горку, где обнаружил еще большее возгорание. Тополиный пух горел очень быстро, огонь подбирался к постройкам, большинство из которых деревянные. Через некоторое время пожар потушили", - рассказал Артем Сохраннов.

Глава Исетского района Николай Теньковский и сотрудник пожарной части № 145 поблагодарили Артема и его родителей и пожелали школьнику оставаться примером для окружающих.