Гериатрия и эпидемиология набирают популярность в ординатуре Тюменского медуниверситета

| Фото: пресс-служба ТГМУ | Фото: пресс-служба ТГМУ

В Тюменском государственном медицинском университете идет приемная кампания в ординатуру. Как и прежде, у поступающих востребованы терапевтические и хирургические специальности, стали пользоваться популярностью гериартрия и эпидемиология, сообщает вуз.

В приемной комиссии отметили, что пандемия показала востребованность здравоохранения в таких специальностях, как анестезиология-реаниматология, инфекционные болезни, рентгенология, а на скорую медицинскую помощь в этом году выделено 12 бюджетных мест, 11 из них - в рамках целевого приема. Сегодня актуальны все специальности, которые нужны в поликлиниках и в стационарах для оказания помощи пациентам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией.

Для ординатуры Тюменского ГМУ выделено 110 бюджетных мест, из них 100 – в рамках целевого приема от Тюменской и Курганской областей, ХМАО, ЯНАО и от Роспотребнадзора, сообщает вуз.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки вступительные испытания будут проводиться дистанционно с применением системы идентификации личности и прокторинга с 9 по 12 августа. Поступающие, планирующие принять участие во вступительных испытаниях, должны подать пакет документов до 7 августа.