В Тюмени автобусы № 51 и 51д изменят маршрут

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы движения маршрутов № 51 "п. ММС – ТЭЦ- 2" и № 51д "с/о "Русское поле" – ТЭЦ-2" изменятся с 1 августа.

Как сообщает Тюменьгортранс, маршруты будут начинать движение с конечного остановочного пункта "ул. Энергостроителей". В схемы включаются остановочные пункты "ул. Энергостроителей" и "бульвар Бориса Щербины" в прямом и обратном направлениях.

Из схемы исключаются остановки "ТЭЦ-2", "ул. Теплотехников" (в город) и "Восточный-3" (из города).