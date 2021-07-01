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В Тюмени автобусы № 51 и 51д изменят маршрут

Общество, 08:38 29 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схемы движения маршрутов № 51 "п. ММС – ТЭЦ- 2" и № 51д "с/о "Русское поле" – ТЭЦ-2" изменятся с 1 августа.

Как сообщает Тюменьгортранс, маршруты будут начинать движение с конечного остановочного пункта "ул. Энергостроителей". В схемы включаются остановочные пункты "ул. Энергостроителей" и "бульвар Бориса Щербины" в прямом и обратном направлениях.

Из схемы исключаются остановки "ТЭЦ-2", "ул. Теплотехников" (в город) и "Восточный-3" (из города).

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# схема маршрута , Тюменьгортранс

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