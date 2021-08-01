Тюменцы могут помочь с созданием тактильных книг для детей с нарушениями зрения

сообщество "Пушкинка" ВКонтакте сообщество "Пушкинка" ВКонтакте

В Тюмени тактильные книги для ребят с нарушениями зрения создают в центре семейного чтения имени А.С. Пушкина. Издания, в основном это сказки, делаются силами волонтеров. Поучаствовать в работе приглашают всех, кто умеет шить и вышивать.

Проект "Тактильные книги для маленьких читателей с нарушениями зрения" существует на базе центра семейного чтения имени Пушкина с 2018 года. За это время волонтеры сшили два экземпляра сказки ямальского писателя Ивана Истомина "Черный и белый" и два экземпляра "О рыбаке и рыбке" Александра Пушкина.

Сейчас в библиотеке работают над изданием другой сказки Пушкина — "Золотой петушок". Уже разработан эскиз книг, созданы основы для первых станиц и один главный герой. Волонтерам предлагают сшить основы для страниц или героев, украсить их костюмы, изготовить детали объемных иллюстраций. Материалы готова предоставить библиотека.

"С объемными иллюстрациями ребята с удовольствием знакомятся на ощупь. Им нравится исследовать такие книги, придумывать свои сюжеты для игр с главными героями", — рассказывает автор проекта, главный библиотекарь отдела творческого развития читателей центра семейного чтения Софья Тарасевич.

Желающим поучаствовать в создании тактильных книг нужно обратиться в отдел творческого развития читателей библиотеки по телефону: +7(3452)477819.

Влада Нерадовская