  • 28 июля 202128.07.2021среда
  • USD73,8471
    EUR86,9919
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Сорокинском районе мотоциклист сбил ребенка и спрятался в лесу

Происшествия, 16:40 28 июля 2021

ГИБДД Тюменской области

Владелец мотоцикла "Иж Планета" с люлькой сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Водитель скрылся с места ДТП. Девочка госпитализирована в больницу Ишима, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Авария произошла вечером 27 июля на ул. Молодежной, 13 в с. Нижнепинигино Сорокинского района.

"Школьница рассказала, какой мотоцикл ее сбил, и описала водителя мотоцикла. Сотрудники ГИБДД установили мотоциклиста по приметам и позже нашли его в лесу, где он прятался в вагончике. Мотоцикл автоинспекторы нашли спрятанным в кустах, по следам на траве. Молодой человек 22-х лет находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 1,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом он не имеет". - рассказали госавтоинспекторы.

ГИБДД Тюменской области

Добавим, в августе 2017 г. этот молодой человек уже совершил ДТП, где пострадали трое подростков, которых он вез на мотоцикле с люлькой. Тогда мотоциклист также скрылся с места аварии. За совершение ДТП он был судим по ст.264 ч.2 УК РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:40 28.07.2021В Сорокинском районе мотоциклист сбил ребенка и спрятался в лесу
16:17 28.07.2021Югорчанка потеряла деньги, покупая авиабилеты на сайте-двойнике
13:36 28.07.2021В Тюмени любителя пьяной езды отправили в колонию строгого режима
12:34 28.07.2021Пьяный водитель уехал с места ДТП в Тюменском районе