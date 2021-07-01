В Сорокинском районе мотоциклист сбил ребенка и спрятался в лесу

ГИБДД Тюменской области ГИБДД Тюменской области

Владелец мотоцикла "Иж Планета" с люлькой сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Водитель скрылся с места ДТП. Девочка госпитализирована в больницу Ишима, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Авария произошла вечером 27 июля на ул. Молодежной, 13 в с. Нижнепинигино Сорокинского района.

"Школьница рассказала, какой мотоцикл ее сбил, и описала водителя мотоцикла. Сотрудники ГИБДД установили мотоциклиста по приметам и позже нашли его в лесу, где он прятался в вагончике. Мотоцикл автоинспекторы нашли спрятанным в кустах, по следам на траве. Молодой человек 22-х лет находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 1,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом он не имеет". - рассказали госавтоинспекторы.

ГИБДД Тюменской области ГИБДД Тюменской области

Добавим, в августе 2017 г. этот молодой человек уже совершил ДТП, где пострадали трое подростков, которых он вез на мотоцикле с люлькой. Тогда мотоциклист также скрылся с места аварии. За совершение ДТП он был судим по ст.264 ч.2 УК РФ.