Тюменские студенты замеряют эмиссию углекислого газа на Ямале

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Магистранты ТюмГУ участвуют в экспедиции в тундре на территории Медвежьего и Восточно-Тазовского нефтегазовых месторождений в районе поселков Заполярный и Тазовский. Полевые исследования "Устойчивое землепользование в Арктике в свете глобальных природных изменений: естественные и антропогенные факторы стабильности" ведут по мегагранту "TerrArctic" правительства Тюменской области, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Работу под руководством профессора, заведующего кафедрой агропочвоведения Гёттингенского университета (Германия) Якова Кузякова ведут магистранты программы "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов", реализуемой в Институте наук о Земле. Основное направление исследований в этом году – расчет секвестрации углерода с учетом пирогенного фактора в тундровых экосистемах Западной Сибири. Студенты замеряют эмиссию углекислого газа с поверхности выгоревших и фоновых участков, определяют количество аэрозольных частиц в атмосферном воздухе, проводят микроклиматические наблюдения, устанавливают глубину залегания вечной мерзлоты.

Профессор Яков Кузяков во время экспедиции проводит практические занятия, рассказывает об особенностях биогеохимических процессов в арктических почвах.