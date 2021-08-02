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Тюменские студенты замеряют эмиссию углекислого газа на Ямале

Общество, 08:39 02 августа 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Магистранты ТюмГУ участвуют в экспедиции в тундре на территории Медвежьего и Восточно-Тазовского нефтегазовых месторождений в районе поселков Заполярный и Тазовский. Полевые исследования "Устойчивое землепользование в Арктике в свете глобальных природных изменений: естественные и антропогенные факторы стабильности" ведут по мегагранту "TerrArctic" правительства Тюменской области, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Работу под руководством профессора, заведующего кафедрой агропочвоведения Гёттингенского университета (Германия) Якова Кузякова ведут магистранты программы "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов", реализуемой в Институте наук о Земле. Основное направление исследований в этом году – расчет секвестрации углерода с учетом пирогенного фактора в тундровых экосистемах Западной Сибири. Студенты замеряют эмиссию углекислого газа с поверхности выгоревших и фоновых участков, определяют количество аэрозольных частиц в атмосферном воздухе, проводят микроклиматические наблюдения, устанавливают глубину залегания вечной мерзлоты.

Профессор Яков Кузяков во время экспедиции проводит практические занятия, рассказывает об особенностях биогеохимических процессов в арктических почвах.

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# исследования , ТюмГУ

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