Тюменские студенты замеряют эмиссию углекислого газа на Ямале
Магистранты ТюмГУ участвуют в экспедиции в тундре на территории Медвежьего и Восточно-Тазовского нефтегазовых месторождений в районе поселков Заполярный и Тазовский. Полевые исследования "Устойчивое землепользование в Арктике в свете глобальных природных изменений: естественные и антропогенные факторы стабильности" ведут по мегагранту "TerrArctic" правительства Тюменской области, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
Работу под руководством профессора, заведующего кафедрой агропочвоведения Гёттингенского университета (Германия) Якова Кузякова ведут магистранты программы "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов", реализуемой в Институте наук о Земле. Основное направление исследований в этом году – расчет секвестрации углерода с учетом пирогенного фактора в тундровых экосистемах Западной Сибири. Студенты замеряют эмиссию углекислого газа с поверхности выгоревших и фоновых участков, определяют количество аэрозольных частиц в атмосферном воздухе, проводят микроклиматические наблюдения, устанавливают глубину залегания вечной мерзлоты.
Профессор Яков Кузяков во время экспедиции проводит практические занятия, рассказывает об особенностях биогеохимических процессов в арктических почвах.