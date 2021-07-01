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10 автобусов выйдут на новый маршрут в Тюмени 1 августа

Общество, 14:05 30 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый автобусный маршрут свяжет ЖК "Ново-Патрушево" и ЖК "Правобережный" через улицы Пермякова, Дмитрия Менделеева, Николая Федорова, 30 лет Победы, Мельникайте, Республики, Максима Горького с 1 августа, сообщает администрация Тюмени.

Автобусом № 28 возможно будет добраться в район ТЦ "Кристалл", ТЦ "Гудвин", ТЦ "Магеллан", до школ, детских садов, поликлиник, расположенных в непосредственной близости от пути следования маршрута.

На линии будут работать 10 автобусов вместимостью 100 пассажиров с расчетным интервалом движения не более 20 минут. Автобусы приспособлены для перевозки маломобильных групп населения и удобны для пассажиров с детскими колясками и пожилых людей.

С расписанием нового маршрута можно ознакомиться в мобильном приложении "Тюменский транспорт", на сайте и по телефону горячей линии 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

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# автобусы , общественный транспорт

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