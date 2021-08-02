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В Тобольском районе новый водопровод соединит водозабор "Жуковский" и поселок Прииртышский

Экономика, 09:41 02 августа 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Новый водопровод в п. Прииртышский появится до конца 2021 г., сообщает администрация Тобольского района. 2,5 км труб соединят водозабор "Жуковский" с инженерной сетью поселка.

После того, как водопрововод введут в эксплуатацию и проведут пусконаладку, действующую водосеть отключат от старой скважины.

"Давняя проблема в поселке Прииртышском – отсутствие качественной питьевой воды – будет решена благодаря поддержке правительства региона. Это долгожданный проект. В прошлом году решение по его реализации утверждено губернатором Тюменской области", - рассказал глава района Леонид Митрюшкин.

Кроме того, завершено строительство водопровода в д. Соколовка от водозабора "Соколовский", идут подготовительные работы для подключения домовладений к коммуникациям. Параллельно тянут водопровод к деревням Башкова и Ломаева.

В малых населенных пунктах планомерно устанавливаются павильоны водоподготовки чистой питьевой воды в сеть и с разбором в тару. В 2020 году такие боксы установлены в девяти населенных пунктах района, в этом году – уже три.

В течение последних пяти лет в Тобольском районе отремонтировано около 20 км водоинженерных сетей, установлено и обустроено 27 колодцев и водоочистительных боксов.

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# водопровод , Тобольский район

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