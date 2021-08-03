ТюмГУ прошел госаккредитацию по 59 образовательным программам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский государственный университет успешно прошел государственную аккредитацию по всем заявленным образовательным программам. Приказ подписан Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ 29 июля 2021 года, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Вуз и филиалы в Ишиме и Тобольске подтвердили право осуществлять образовательную деятельность по программам высшего и среднего специального профессионального образования в следующие шесть лет.

К аккредитации были представлены 59 программ подготовки укрупненных групп направлений и специальностей на различных уровнях образования (СПО, специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура). Эксперты аккредитационной комиссии подтвердили их полное соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, дали положительную оценку содержанию программ и качеству подготовки обучающихся в вузе.

Наличие свидетельства об аккредитации дает вузу право предоставлять при поступлении абитуриентам льготы, предусмотренные законодательством России, а студентам очной формы обучения предоставлять отсрочку от призыва на срочную военную службу.