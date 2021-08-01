Тюменские автоинспекторы проведут уроки безопасности для детей

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Повторить правила дорожного движения перед началом нового учебного года помогут тюменским школьникам сотрудники ГИБДД Тюменской области. Уроки безопасности пройдут на перекрестках, в пришкольных лагерях, во дворах.

В ГИБДД обеспокоены увеличением числа ДТП по неосторожности детей в этом году. Они нарушают правила дорожной безопасности, переходя улицу вне пешеходных переходов, переезжая проезжую часть на велосипедах или самокатах, управляя мотоциклами без навыков управления мототехникой и водительских удостоверения.

С начала года в регионе зарегистрированы 50 ДТП по неосторожности детей, в которых один ребенок погиб, 54 травмированы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция Тюменской области.

Помочь мотивировать ребят быть внимательнее на дорогах призваны и социальные видеоролики. Короткие сюжеты, призывающие детей не пользоваться мобильными телефонами в процессе движения через проезжую часть, наушниками, спешиваться с велосипедов и самокатов перед пешеходными переходами, размещаются на сайтах школ, в родительских чатах, в социальных сетях.

Автоинспекторы обращаются к родителям с призывом ежедневно напоминать детям о необходимости соблюдения ПДД ради сбережения своей жизни и здоровья.