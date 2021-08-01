Тюменские автоинспекторы проведут уроки безопасности для детей
Повторить правила дорожного движения перед началом нового учебного года помогут тюменским школьникам сотрудники ГИБДД Тюменской области. Уроки безопасности пройдут на перекрестках, в пришкольных лагерях, во дворах.
В ГИБДД обеспокоены увеличением числа ДТП по неосторожности детей в этом году. Они нарушают правила дорожной безопасности, переходя улицу вне пешеходных переходов, переезжая проезжую часть на велосипедах или самокатах, управляя мотоциклами без навыков управления мототехникой и водительских удостоверения.
С начала года в регионе зарегистрированы 50 ДТП по неосторожности детей, в которых один ребенок погиб, 54 травмированы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекция Тюменской области.
Помочь мотивировать ребят быть внимательнее на дорогах призваны и социальные видеоролики. Короткие сюжеты, призывающие детей не пользоваться мобильными телефонами в процессе движения через проезжую часть, наушниками, спешиваться с велосипедов и самокатов перед пешеходными переходами, размещаются на сайтах школ, в родительских чатах, в социальных сетях.
Автоинспекторы обращаются к родителям с призывом ежедневно напоминать детям о необходимости соблюдения ПДД ради сбережения своей жизни и здоровья.