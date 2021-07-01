В Тюмени стартовал прямой эфир празднования Дня города

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Онлайн-формат празднования Дня города позволяет прийти в каждую семью и поздравить тюменцев с главным городским праздником.

Об этом сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук в прямом эфире с места празднования.

"Сегодня мы всей нашей большой и дружной тюменской семьей отметим общий праздник весело и познавательно. Мы посетим творческие площадки под открытым небом, подготовленные учреждениями культуры. Тюмень-именинница подготовилась к встрече гостей, а потому у жителей и приезжих есть прекрасная возможность в ближайшие дни прогуляться по нашему городу, посмотреть на украшенные к празднику улицы, площади и скверы, а также заглянуть на площадки, которые рассказывают об её истории", - подчеркнул глава Тюмени.

Руслан Кухарук также отметил, что слоган праздника "Тюмень – город, где начинается путь". Он создан на основе девиза на гербе город: "От сего града начинается…". Тюмень – первый русский город за Уралом. С нее началось освоение всей восточной части нашей большой страны. Этот слоган и про современность: кто-то здесь родился, кто-то получил образование, кто-то начал свой бизнес, кто-то создал семью.

Глава города напомнил, что в этот юбилейный год Тюмени присвоено гордое звание города трудовой доблести.

"Это закрепленное указом президента подтверждение подвига тюменцев, которые трудились в тылу, приближая Победу в Великой Отечественной войне. Присвоению Тюмени этого почетного звания предшествовала большая организационная работа. К ней подключились сотни историков и краеведов, представители общественных организаций… Но самое главное, эту идею поддержали тюменцы. Эта работа объединила многих", – считает Руслан Кухарук.

Прямой эфир с места событий транслируется на канале "Тюменское время"