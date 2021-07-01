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Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем города

Общество, 15:30 31 июля 2021

t-l.ru | Фото: t-l.ru

В Тюмени удивительным образом переплетаются прошлое, настоящее и будущее.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя жителей Тюмени с юбилеем города.

"С каждым годом у Тюмени все больше сил и энергии. Этот заряд жизнелюбия городу дают его жители. Вы двигаете вперед промышленность, строительство, образование и науку. Благоустраиваете общественные пространства, скверы и дворы. Чтите память и традиции предыдущих поколений. В Тюмень охотно едет молодежь, чтобы учиться, жить и работать. Вы радушно принимаете гостей и помогаете им обустроиться на новом месте. Благодаря вашей искренней любви к городу, Тюмень хорошеет на глазах", - обратился к тюменцеам полпред главы государства.

Владимир Якушев пожелал жителям Тюмени счастья, добра и здоровья.

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# Владимир Якушев , День города Тюмени

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