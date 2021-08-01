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Выставки и онлайн-проекты тюменцы посвящают дням рождения региона и областной столицы

Общество, 15:49 01 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-проект "Национальная гостиная", рассказывающий о народностях, живущих в Тюменской области, запустили в ДК "Орфей" к дням рождения областной столицы и региона.

В официальных соцсетях Дома культуры читателям рассказывают о разных национальностях, их жизни и традициях, сообщает "Вслух.ру".

К юбилейному Дню города в Тюмени открылись уличные выставки, посвященные истории Тюмени и его жителям. На набережной Туры открыта экспозиция "Река истории. История реки": здесь представлены фотографии с краткой информацией об истории развития судоходства и судостроения.

Собрание 3D-рисунков, посвященных историческим вехам, расположилось на площади 400-летия Тюмени, у каждого изображения есть QR-код с переходом на звуковую карту. На Текутьевском бульваре открылась экспозиция "Тайны старого некрополя".

На Городской площади работает выставка "Времен связующая нить", посвященная тюменцам, получившим мировое признание.

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