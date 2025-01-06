Правила безопасности для ребенка в городе перечислил поисковик для жителей Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Правила безопасности для ребенка в городе перечислили поисковики для жителей Тюмени. В четырех видеороликах старшая направления "Школы “ЛизаАлерт”" Софья Палий (позывной "Химия") поделилась полезными советами.

Софья Палий рассказала, что необходимо четко объяснить ребенку, кто из окружающих взрослых может быть для него надежным другом и кому он может доверять. Нужно выучить так называемое правило трех ”Н”: никогда, никуда и ни с кем незнакомым ребенок не должен уходить. Она также посоветовала научить его кричать в случае чрезвычайной ситуации.

А если его кто-то преследует на входе в дом или на выходе из него, либо в дроге, то обязательно нужно звонить родителям.

Эксперт подчеркнула, что в случае пропажи ребенка следует незамедлительно обратиться в полицию и поисковый отряд, позвонив по номеру 112 и предоставить все необходимые данные о ребенке, чтобы ускорить процесс его поисков.

"В наше время особенно важно, чтобы дети умели безопасно проводить время на улице. К сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда дети теряются или становятся жертвами преступников, что подчеркивает необходимость обучения их базовым правилам безопасности. Чтобы минимизировать эти риски, нужно объяснить им, как правильно вести себя в общественных местах", - рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель онлайн-проекта "Своим примером" София Картавых.

Отметим, ролики можно найти в сообществе ВКонтакте "Своим примером | онлайн-проект для родителей".