Легенды тюменского спорта поделились необычными новогодними историями

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Необычными новогодними историями поделились известные спортсмены Тюменской области. Этот праздник считается семейным. Но иногда судьба преподносит сюрпризы.

Серебряный призер Олимпиады-1976 по греко-римской борьбе, почетный гражданин города Тюмени Владимир Чебоксаров.

"Встретить новый, 1979 год мы со своей невестой (12 января у нас с Олей намечалась свадьба) собирались в дружеской компании. Но планы сорвала непогода – 31 декабря Тюмень сковал 52-градусный мороз! Решили никуда не ехать, а провести новогоднюю ночь дома. Так, чуть с опережением, в лютую стужу (ночью ртутный столбик опустился до 56-градусной отметки) была заложена добрая традиция — встречать Новый год семьей", - рассказал чемпион.

Двукратный чемпион мира по боксу Евгений Макаренко поделился историей из нулевых.

"В декабре 2000 года мы с тренером Василием Васильевичем Вольфом, без детей, но с женами, поехали в Италию — посмотреть страну и немного отдохнуть перед новым спортивным сезоном. Когда возвращались домой, наш чартер задержался, и мы опоздали на регулярный рейс Москва – Нижневартовск. В итоге Новый год весело встретили в компании столичных друзей-боксеров, отправляя с Красной площади поздравительные эсэмэски нашим детям. Ну а те прекрасно провели новогоднюю ночь со своей бабушкой", - поделился боксер.

Чемпионка Олимпиады-1994 по биатлону Луиза Носкова вспомнила про сборы в Италии.

"1995 год нашей женской команде, наполовину состоявшей из тюменок (кроме меня, в неё входили Альбина Ахатова, Галя Куклева, Ольга Мельник и Аня Волкова) довелось встречать в итальянской Антерсельве. Там проходили тренировочные сборы перед январскими этапами Кубка мира, первый из которых должен был стартовать сразу после новогодних праздников. Так что наше застолье завершилось с боем курантов ритуальным бокалом безалкогольного шампанского и легким десертом. После чего тренер Леонид Александрович Гурьев скомандовал нам "отбой", - рассказала свою историю легенда биатлона.

Двукратная чемпионка мира по бодибилдингу, посол ГТО в Тюменской области, депутат городской думы Тюмени Наталья Проскурякова привела случай из жизни семьи.

"Пару лет назад дочка-подросток категорически заявила, что не хочет встречать Новый год дома с родителями. Она договорилась провести его с друзьями и подружками на мосту Влюбленных. Естественно, отправить ее одну не рискнули – поехали вместе с ней. Даже не знаю, как назвать финал этой авантюры – то ли смешным, то ли обидным, но на договоренную встречу так никто и не пришел. Дочь отсылала всем своим друзьям-подружкам записанные на мосту селфи, взывая: вы, мол, что, заблудились или мороза испугались? Похоже, нашему ребенку по наследству мамина морозоустойчивость передалась, я ведь все свое детство провела в Салехарде", - поделалась чемпионка.