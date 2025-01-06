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В Тюменской области инспекторы помогают водителям на федеральных трассах

Общество, 18:16 05 января 2025

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Водителям на федеральных трассах помогают инспекторы в Тюменской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

На 237 километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск помощь потребовалась семье из Сургута, которая ехала домой. Супруги с двумя детьми находились в автомобиле Toyota Camry, провалившемся в снег на обочине. Инспекторы остановили грузовик, который помог вытащить легковой автомобиль из снежного плена.

На 232 километре этой автодороги у автомобиля "Лада Приора" заглох двигатель. Полицейские отбуксировали автомобиль к ближайшему кафе, чтобы водитель мог безопасно отремонтировать его.

На этой же федеральной дороге водитель автомобиля "Лада Гранта" остановился из-за поломки колеса в темное время суток. Мужчина ехал из Сургута в Тюмень. Автоинспекторы обеспечивали безопасность движения на участке дороги, где освещение отсутствовало. С помощью эвакуатора автомобиль доставили в ближайший автосервис.

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# ГИБДД по Тюменской области

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