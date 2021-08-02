В Тюменской области родовый сертификат стал цифровым

| Фото: perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

Родовый сертификат жительницам Тюменской области предоставляется только в электронном виде с июля 2021 года. Это избавит будущих мам от лишних хлопот и бюрократии, необходимости носить с собой бумажный, пояснила руководитель Ситуационного центра департамента здравоохранения Тюменской области Галина Попова, сообщает медицинский информационно-аналитический центр.

Электронный родовый сертификат формируется врачами при первом посещении женщиной консультации, данные о приеме и последующем наблюдении беременной отображаются в медицинской информационной системе региона. Далее сертификат посредством внешних сервисов информационного взаимодействия передается в программное обеспечение от ФСС России по принципу процесса оформления электронных листов нетрудоспособности. Женщине не надо заботиться о сохранности документа, а реализованный в Тюменской области электронный документооборот между фондом и медицинской организацией — это значительная экономия ресурсов.

Беременным женщинам, которые наблюдались в частной клинике, теперь не надо специально идти в женскую консультацию по месту жительства для получения родового сертификата. В этом случае документ будет сформирован родильным домом, при условии если он является участником программы ОМС.