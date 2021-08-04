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Тюменцам расскажут фишки успешной публичной защиты

Общество, 08:25 04 августа 2021

сообщество "Конкурс проектов "Моя идея" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Конкурс проектов "Моя идея" во ВКонтакте

О лайфхаках по публичной защите проектов расскажут в мультицентре "Моя территория" 6 августа, начало в 19 часов.

"Убедительное публичное выступление перед экспертами составляет 70 процентов успеха, а как его достичь расскажет специалист в области ораторского мастерства и сценической речи Наталья Латфуллина", — поделились организаторы.

На образовательном интенсиве слушатели узнают о том, от каких речевых ошибок необходимо избавляться, что придает уверенность, а что, наоборот, мешает выступлению. Тюменцам также расскажут, как подготовиться и соответствовать теме своего выступления.

Встреча пройдет в два этапа: теоретическая часть и практическая. Зарегистрироваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.

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# лекция , мультицентр

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