Тюменцам расскажут фишки успешной публичной защиты
О лайфхаках по публичной защите проектов расскажут в мультицентре "Моя территория" 6 августа, начало в 19 часов.
"Убедительное публичное выступление перед экспертами составляет 70 процентов успеха, а как его достичь расскажет специалист в области ораторского мастерства и сценической речи Наталья Латфуллина", — поделились организаторы.
На образовательном интенсиве слушатели узнают о том, от каких речевых ошибок необходимо избавляться, что придает уверенность, а что, наоборот, мешает выступлению. Тюменцам также расскажут, как подготовиться и соответствовать теме своего выступления.
Встреча пройдет в два этапа: теоретическая часть и практическая. Зарегистрироваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 0+.