"Пятёрочка" и Henkel направят 5 миллионов рублей на лечение детей

| Фото: Пятёрочка | Фото: Пятёрочка

Совместную акцию "Подарите чудо жизни" запускают торговая сеть "Пятёрочка" и компания Henkel, производитель чистящих и моющих средств, косметических продуктов и клеевых технологий. В рамках акции 5 млн рублей будут направлены на лечение детей, подопечных фонда "Линия жизни".

При единовременной покупке двух и более товаров компании Henkel в магазинах "Пятёрочка" с 1 по 31 августа часть средств будет переведена на счёт благотворительного фонда "Линия жизни", который направит их на лечение своих подопечных. В рамках проекта планируется оказать помощь в лазерной терапии и восстановительном лечении 28 детям из разных регионов России: Липецкой, Тульской, Самарской, Тверской, Нижегородской, Смоленской областей, Краснодарского и Пермского краёв, Башкирии, Чувашии, республик Кабардино-Балкария, Адыгея, а также Москвы и области.

Как отметил директор по маркетингу торговой сети "Пятёрочка" Михаил Ярцев, делать добрые дела, быть социально ответственным и неравнодушным очень просто. Благодаря нашей совместной с компанией Henkel акции мы окажем реальную помощь детям, подопечным фонда "Линия Жизни", которые вместе со своими родителями, уверен, очень этого ждут. Вместе мы сможем сделать этот мир чуть лучше и добрее, поддержав тех, кто в этом больше всего нуждается.

, : "Быть вовлеченным в жизнь тех, кому нужна поддержка, сегодня очень важно. Мы рады, что наши сотрудники, партнеры и потребители неравнодушны к существующим социальным проблемам. Наша совместная инициатива "Подарите чудо жизни" поможет детям получить необходимое лечение и шанс на скорейшее выздоровление", - прокомментировал руководитель отдела торгового маркетинга компании Henkel Анжелика Бабкина.