Состояние мальчика, которого водитель сбил и протащил на капоте по двору в Тюмени, остается тяжелым

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Состояние восьмилетнего мальчика, которого сбили на Московском тракте в Тюмени 20 июля, остается тяжелым.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ребенок получает стационарное лечение.

Напомним, вечером 20 июля во дворе дома № 163 по Московскому тракту 38-летний водитель Renault сбил ребенка на самокате. Машина несколько метров протащила его. Мальчик получил тяжелые травмы.

Инна Пахомова