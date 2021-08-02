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Состояние мальчика, которого водитель сбил и протащил на капоте по двору в Тюмени, остается тяжелым

Происшествия, 20:27 02 августа 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Состояние восьмилетнего мальчика, которого сбили на Московском тракте в Тюмени 20 июля, остается тяжелым.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ребенок получает стационарное лечение.

Напомним, вечером 20 июля во дворе дома № 163 по Московскому тракту 38-летний водитель Renault сбил ребенка на самокате. Машина несколько метров протащила его. Мальчик получил тяжелые травмы.

Инна Пахомова

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# дети , ДТП

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