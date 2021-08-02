Состояние мальчика, которого водитель сбил и протащил на капоте по двору в Тюмени, остается тяжелым
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Состояние восьмилетнего мальчика, которого сбили на Московском тракте в Тюмени 20 июля, остается тяжелым.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Ребенок получает стационарное лечение.
Напомним, вечером 20 июля во дворе дома № 163 по Московскому тракту 38-летний водитель Renault сбил ребенка на самокате. Машина несколько метров протащила его. Мальчик получил тяжелые травмы.
Инна Пахомова