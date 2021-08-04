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Тюменка отдала мошеннику 30 тыс. рублей на несуществующую игровую приставку

Общество, 14:57 04 августа 2021

Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Заводоуковский межмуниципальный отдел МВД России

Жительница Тюмени лишилась денег, пытаясь купить игровую приставку в интернете, сообщает УМВД России по Тюменской области.

34-летняя тюменка нашла в одной из социальных сетей объявление о продаже приставки. Продавец сообщил, что товаром интересуется сразу несколько человек, поэтому продаст он его тому, кто первый внесет предоплату. Заявительница перевела на указанный счет более 30 тыс. рублей. Собеседник пообещал, что отправит покупку курьером и перестал выходить на связь.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника.

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# мошенничество

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