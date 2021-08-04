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Битва райтеров развернется в Тюмени

Общество, 17:27 04 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс граффити "Битва райтеров "Краски твоего центра" стартует в Тюмени. Автор лучшей работы нанесет ее на парковке ТРЦ "Колумб", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Желающие принять участие могут заявиться в одной из номинаций: "Тюмень – лучший город на земле"; "Твой взгляд" (можно выразить мысль о бережном отношении и защите природы и окружающей среды, идею о сохранении лесных массивов); "Энергия жизни" (про здоровый образ жизни и активную жизненную позицию, отказ от вредных привычек и негативного настроя); "Шопинг"; "Наш бренд будущего".

Работы принимаются до 13 августа с указанием в теме "Краски ТЦ" по электронной почте: tolmacheva@arsib.com.

16 августа состоится отбор, а с 17 по 22 августа на страницах ТРЦ "Колумб" в социальных сетях пройдет онлайн за лучшие рисунки в каждой номинации. Участники конкурса получат ценные призы от организаторов.

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# граффити , конкурс , стрит-арт , ТРЦ Колумб

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