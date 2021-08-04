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Тюменские велосипедисты принесли региону 35 очков на спартакиаде молодежи

Спорт, 15:57 04 августа 2021

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Велосипедисты Тюменской области заняли девятое общекомандное место на спартакиаде молодежи России по велоспорту-маунтинбайку в Кыштыме, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и допобразованию.

За награды соревнований сражались более 80 лучших молодых гонщиков со всей России. Тюменскую область представили Данил Бакиев, Данил Конев, Дмитрий Каковин, Михаела Чокой, Алена Малютина и Анна Башкирова. Победителем гонки стал команда из Санкт-Петербурга, на втором месте расположилась сборная Удмуртской республики, на третьем – спортсмены из Челябинской области.

Тюменские велосипедисты принесли региону 35 очков, которые будут внесены в общий рейтинг спартакиады. Сейчас Тюменская область занимает девятое место в группе численностью до 2 млн человек.

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