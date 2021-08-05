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88-летняя пассажирка ВАЗ-2106 погибла в аварии на трассе в Тюменском районе

Происшествия, 11:01 05 августа 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

88-летняя пассажирка ВАЗ-2106 погибла в аварии на 31-м километре дороги Тюмень — Боровский — Богандинский в Тюменском районе утром 5 августа.

На дороге столкнулись "Жигули" седьмой модели и Toyota. “По предварительным данным, "Жигули" под управлением 59-летнего жителя Тюмени выехали на встречную полосу на мокрой дороге. На передних колесах машины была летняя резина, на задних – зимняя "липучка"”, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

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Водители "Жигулей" и 59-летний водитель иномарки доставлены в больницу.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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